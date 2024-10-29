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Родри отреагировал на решение «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча»

Родри отреагировал на решение «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча»
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Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри прокомментировал решение мадридского «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча», на которой испанский футболист был признан лучшим игроком минувшего сезона.

«Они [«Реал»] приняли решение. Они не хотели находиться здесь по своим причинам. Я это принимаю и просто сосредоточен на своём клубе, на своих товарищах по команде и на людях, которые здесь и рады моей победе, вот и всё», — приводит слова Родри Daily Mail.

Напомним, Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании.

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