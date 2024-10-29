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Игрок «Пари НН» Калинский рассказал, как получил майку с автографом Стефена Карри

Игрок «Пари НН» Калинский рассказал, как получил майку с автографом Стефена Карри
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Футболист «Пари НН» Николай Калинский ответил на вопрос, как получил майку с автографом известного баскетболиста Стефена Карри.

— Недавно разлетелись фото, где ты в майке, подписанной Стефеном Карри. Как так получилось?
— Я слежу за баскетболом. Появилась возможность: попросил сестру. Она уже попросила Янника, чтобы он подписал майку. Карри – мой любимый игрок в НБА, — сказал Калинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Пари НН» набрал 12 очков и занимает 12‑е место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре команда Виктора Гончаренко 3 ноября сыграет в гостях с «Ахматом».

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