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Ямаль отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес со стороны фанатов «Реала»

Ямаль отреагировал на расистские оскорбления в свой адрес со стороны фанатов «Реала»
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль высказался относительно того, что во время матча 11-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (0:4) болельщики «сливочных» оскорбляли 17-летнего футболиста сине-гранатовых на расистской почве.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
0 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 54'     0:2 Левандовски – 56'     0:3 Ямаль – 77'     0:4 Рафинья – 84'    

«В конце концов, тот, кто находился на поле, — это я, и тот, кто праздновал гол, — это тоже я. То, что тебе говорят болельщики со стороны — это глупости и не должно тебя волновать. Наоборот, если тебе говорят что-то подобное, значит, ты всё делаешь правильно», — приводит слова Ямаля Marca.

Ранее в СМИ появлялась информация, что болельщики «Королевского клуба» начали активно оскорблять Ямаля после того, как он забил гол на 77-й минуте.

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