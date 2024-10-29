Определились полные заявки легенд «Спартака» и «Динамо» на матч памяти Фёдора Черенкова

Стали известны заявочные списки команд легенд «Спартака» и «Динамо» на матч памяти Фёдора Черенкова, который пройдёт 13 ноября в Москве. Как сообщили корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко в департаменте мероприятий РФС, в состав номинальных хозяев поля вошли 19 футболистов, у гостей — на три больше.

Тренерский штаб красно-белых под руководством Олега Романцева сможет рассчитывать на следующих игроков:

1. Филимонов Александр (вратарь)

2. Хлестов Дмитрий

3. Аленичев Дмитрий

4. Титов Егор

5. Самедов Александр

6. Коновалов Андрей

7. Мелешин Алексей

8. Парфёнов Дмитрий

9. Юран Сергей

10. Онопко Виктор

11. Комбаров Дмитрий

12. Павлюченко Роман

13. Ананко Дмитрий

14. Головской Константин

15. Ширко Александр

16. Шмаров Валерий

17. Мамедов Рамиз

18. Глушаков Денис

19. Мостовой Александр

Динамовскую команду возглавят Валерий Газзаев и Юрий Сёмин. Своё участие в ретроматче подтвердили следующие игроки:

1. Габулов Владимир (вратарь)

2. Сметанин Андрей (вратарь)

3. Каряка Андрей

4. Ромащенко Максим

5. Семшов Игорь

6. Кобелев Андрей

7. Корчагин Эрик

8. Пименов Руслан

9. Булыкин Дмитрий

10. Яхимович Эрик

11. Жирков Юрий

12. Хохлов Дмитрий

13. Гусев Ролан

14. Колодин Денис

15. Точилин Александр

16. Смертин Алексей

17. Смертин Евгений

18. Колыванов Игорь

19. Танасиевич Йован

20. Кирьяков Сергей

21. Рыков Владимир

22. Сапета Александр