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Канчельскис: тен Хаг — слабейший тренер в истории «Манчестер Юнайтед»

Канчельскис: тен Хаг — слабейший тренер в истории «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением об Эрике тен Хаге. 28 октября «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе 54-летнего специалиста с поста главного тренера клуба.

«С тен Хагом надо было прощаться в конце прошлого сезона после победы в Кубке. Тогда бы расстались на хорошей ноте. С его увольнением перетянули. Сейчас придёт новый тренер, ему нужны будут новые игроки, а это опять большие затраты. Не думаю, что они сильно сэкономили на работниках клуба, лишив их обедов. Придётся опять раскошелиться. Можно, конечно, ещё кого-то продать из этого состава, но вряд ли найдутся покупатели на этих игроков, которые отдадут по € 100 млн.

Не очень понимаю политику руководства клуба. С Фергюсоном тоже некрасиво поступили — не по-человечески. Вот их и наказывает судьба. А у тен Хага пошли на поводу. Теперь команда в психологической яме. С 14-го места будет не так уж и легко выбираться.

Можно ли назвать тен Хага слабейшим тренером в истории «МЮ»? Да, так и есть. Даже несмотря на трофеи. Результаты в АПЛ и еврокубках говорят сами за себя. И говорят они ровно о том, что тен Хаг — слабейший тренер. Это было видно невооружённым глазом», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

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