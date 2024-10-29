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Футболист «Факела» Квеквескири рассказал, за счёт чего удалось переломить неудачную серию

Футболист «Факела» Квеквескири рассказал, за счёт чего удалось переломить неудачную серию
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Полузащитник «Факел» Ираклий Квеквескири объяснил, за счёт чего команда смогла улучшить игру после неудачного старта сезона.

«Факел» изменился за счёт уверенности. Результат придаёт уверенности, это все прекрасно понимают. Чем лучше результат, тем больше человек раскрепощается, и появляется хорошая серия. Но сейчас говорить бесполезно. Это маленький отрезок. Надо работать вдолгую, а не короткий отрезок.

Предстоит очень большая работа над собой и внутри команды, чтобы развиваться и добиться положительного результата. А маленькие отрезки, что «Факел» сегодня хорошо сыграл, есть серия без поражений — ну, окей. Для вас это, может быть, сюрприз был, а для нас — обычное дело», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Факел» после 13-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками.

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