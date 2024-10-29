Арбитр Федотов: на дерби ЦСКА — «Спартак» Левникова не назначат, но вообще — можно было бы

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу действующего судьи чемпионата России Кирилла Левникова.

«Левников проводит хороший сезон, не хотелось бы его сглазить. На дерби со «Спартаком» его теперь не назначишь после матча ЦСКА, но вообще – можно было бы. Он один из лучших сейчас.

По игре с «Факелом» – на 66-й минуте он сам принял решение удалить игрока. Чтобы увидеть момент – надо быть в хорошей позиции, что он и сделал. Он в последних матчах показывает хорошую физическую форму, стал иначе двигаться. По этому моменту вопросов нет, потому что выход один на один был чистый, если бы не эта задержка – человек бы выбегал один на один с вратарём. За это решение – плюс 0,1 балла», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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