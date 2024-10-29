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Червиченко: «Золотой мяч» заслуживал Винисиус, выигрыш Родри — какой-то бред

Червиченко: «Золотой мяч» заслуживал Винисиус, выигрыш Родри — какой-то бред
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость, что хавбек сборной Испании по футболу и английского «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024.

«Для меня не всё однозначно в выигрыше «Золотого мяча» Родри. Я считаю, что Винисиус заслуживал «Золотой мяч». Какой-то бред с этим Родри! Но, видимо, произошли какие-то закулисные игры и бои. С одной стороны, не очень корректно, что «Реал» не поехал на церемонию, но с другой – надо же как-то выражать своё несогласие. Я не очень понимаю, почему Родри выиграл этот приз. Мы Винисиуса видим всё время, и он постоянно подтверждает своё качество и игру. А Родри с какого перепуга?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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