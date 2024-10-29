Арбитр Игорь Федотов высказался о судейства в матче «Ростова» и «Ахмата»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 13-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Ахматом» (2:3).

«Очень сложная игра. Сухой одинаково отнёсся к обеим командам, но были моменты, где надо было применять санкции. На второй минуте надо было показывать карточку Уткину за срыв перспективной атаки. Сако надо было наказывать жёлтой, когда он в борьбе поднял ногу выше головы соперника. Мячи так не отбирают, хотя в мяч Сако и сыграл. Также на 71-й минуте надо было показывать жёлтую Гандри за грубую игру. Это был матч повышенной сложности, тут базовая оценка 8,5. Глобально с игрой Сухой справился, удалений и скандалов не было, но моменты с карточками – были», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.