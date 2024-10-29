Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. Федотов заявил, что игроки «Зенита» вышли «убивать Батракова» в матче с «Локомотивом»

И. Федотов заявил, что игроки «Зенита» вышли «убивать Батракова» в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что футболисты «Зенита» в матче 13-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) хотели нанести травму игроку красно-зелёных Алексею Батракову.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Футболисты «Зенита» вышли «убивать» Батракова. Провоцировать его. И делать всё, чтобы матч он не доиграл. Если выделять какой-то момент с карточкой, то я бы выделил эпизод с Барриосом и Батраковым. Игрок «Зенита» летел в подкат и додавливал в ногу соперника. Да, играл в мяч, но дальше – не убрал ноги. А мог бы. Тут следовало показать карточку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

Материалы по теме
Антон Миранчук объяснил, почему отказался от перехода в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android