И. Федотов заявил, что игроки «Зенита» вышли «убивать Батракова» в матче с «Локомотивом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов считает, что футболисты «Зенита» в матче 13-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) хотели нанести травму игроку красно-зелёных Алексею Батракову.

«Футболисты «Зенита» вышли «убивать» Батракова. Провоцировать его. И делать всё, чтобы матч он не доиграл. Если выделять какой-то момент с карточкой, то я бы выделил эпизод с Барриосом и Батраковым. Игрок «Зенита» летел в подкат и додавливал в ногу соперника. Да, играл в мяч, но дальше – не убрал ноги. А мог бы. Тут следовало показать карточку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.