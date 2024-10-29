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Гвардиола отреагировал на вручение Родри награды «Золотой мяч»

Гвардиола отреагировал на вручение Родри награды «Золотой мяч»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался относительно победы полузащитника «горожан» Родри в голосовании на «Золотой мяч» — 2024.

«Единственное, что я могу сказать от имени «Манчестер Сити», потому что сейчас я представляю клуб, это то, что мы все в восторге! Это было сложно представить. Теперь мы так счастливы, что Родри стал первым игроком клуба, получившим «Золотой мяч». Мы так гордимся им!» — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч».

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