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«Был бы скандал гораздо хуже». И. Федотов — о судействе матча «Зенит» — «Локомотив»

«Был бы скандал гораздо хуже». И. Федотов — о судействе матча «Зенит» — «Локомотив»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 13-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1).

«Карасёв показал четыре карточки игрокам «Локо» и три – игрокам «Зенита». При этом не показал ещё по 4-5 карточек в каждую сторону. Любой матч при этом прекращается, если в команде остаётся меньше семи футболистов. И здесь это был бы вполне реальный сценарий, если бы Карасёв начал показывать буквально все карточки. Что бы мы тогда говорили? Что Карасёв – плохой человек, довёл матч до такого ужаса? И рассматривали бы каждую карточку под микроскопом? Это был бы скандал гораздо хуже. Карасёв понимал – если он будет разбрасываться карточками направо и налево – матч до конца не доведёт», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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