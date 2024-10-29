В сети появилась пресс-конференция тен Хага, записанная до его увольнения из «Ман Юнайтед»

В сети появилась пресс-конференция тренера Эрика тен Хага перед предстоящим матчем 1/8 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Лестером». Примечательно, что тен Хаг не сможет принять участие в игре, поскольку уволен с поста главного тренер «Манчестер Юнайтед». По какой причине клуб решил выложить неактуальный контент, неизвестно.

Об отставке тен Хага «Юнайтед» объявил накануне, 28 октября. Напомним, тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года. Но клуб крайне неудачно стартовал в новом сезоне — «Манчестер Юнайтед» идёт на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ.