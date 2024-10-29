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Зарплата Аморима в «МЮ» составит € 8 млн в год, контракт рассчитан по схеме «2+1» — CO

Зарплата Аморима в «МЮ» составит € 8 млн в год, контракт рассчитан по схеме «2+1» — CO
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим, близкий к назначению на аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед», будет зарабатывать в английском клубе € 8 млн в год. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, португальский специалист подпишет контракт с «красными дьяволами» на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Интерес к Амориму также проявлял «Манчестер Сити», однако 39-летний тренер не захотел ждать решения о будущем Хосепа Гвардиолы в клубе.

Вчера, 28 октября, «Манчестер Юнайтед» объявил об отставке нидерландского специалиста Эрика тен Хага с поста главного тренера команды.

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