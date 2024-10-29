Тренер «Динамо» Личка: из‑за нервов потерял пять лет жизни во время матча с «Химками»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка пошутил, что во время матча 13‑го тура РПЛ с «Химками» потерял пять лет жизни из‑за переживаний. В воскресенье бело-голубые в гостях обыграли «Химки» со счётом 4:3.

«Из‑за нервов потерял пять лет своей жизни, наверное. Но победа радует нас. Хочу, чтобы люди, которые платят за билет, ходили на футбол как в театр. Ты платишь деньги и хочешь увидеть зрелище, а не чтобы команда стояла сзади и выбивала мячи на трибуну», — приводит слова Лички «Матч ТВ».

После 13 туров в РПЛ «Динамо» с 26 очками располагается на четвертой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре «Динамо» 1 ноября примет «Ростов».