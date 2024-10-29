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Колосков: Винисиуса чуть тронешь — и сразу начинается истерика

Колосков: Винисиуса чуть тронешь — и сразу начинается истерика
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что нужно сделать нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору, чтобы выиграть «Золотой мяч».

«Для меня всё равно, Винисиус или кто-то другой. Там нет наших футболистов, вот это меня расстраивает, а так – мне без разницы. Что ему нужно сделать? Пусть изменит поведение, не надо капризничать, надо играть. Месси не капризничал, Роналду не капризничал никогда. Били так же, и пожёстче, а этого чуть тронешь – и сразу начинается истерика», — приводит слова Колоскова Евро-Футбол.Ру.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в этом году стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании.

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