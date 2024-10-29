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«Тут «Зенит» отскочил». И. Федотов высказался о возможном пенальти в матче с «Локомотивом»

«Тут «Зенит» отскочил». И. Федотов высказался о возможном пенальти в матче с «Локомотивом»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал эпизод в штрафной площади «Зенита» в матче 13-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«За локоть Мостового ответственен помощник, он должен был подсказать, что это фол на жёлтую. И ещё бы отметил толчок Ненахова от Нино в штрафной – «Зенит» тут отскочил, его спасло, что мяча не было в игре. А так – был бы пенальти и жёлтая карточка. И Карасёв потом долго объяснял футболистам, что нельзя так делать», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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