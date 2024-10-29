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Гаранин: я почувствовал от «Краснодара» мощь

Гаранин: я почувствовал от «Краснодара» мощь
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Российский тренер Вадим Гаранин отметил высокий уровень игры «Краснодара» в Российской Премьер‑Лиге в нынешнем сезоне.

«После игры почувствовал от «Краснодара» мощь. «Быки» очень организованны и сбалансированы. Это футбольная машина, имеющая в составе лучшего нападающего РПЛ. Как бы я не хотел назвать Тюкавина лучшим форвардом лиги, но Кордоба — игрок, который умеет практически всё», — сказал Гаранин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, в понедельник, 28 октября, «Краснодар» на выезде обыграл самарские «Крылья Советов» (2:1) в 13‑м туре РПЛ и с 33 очками продолжает занимать первое место в турнирной таблице.

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