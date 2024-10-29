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Арбитр Федотов: конечно, сербу Станковичу непонятно, почему не свистят очевидные фолы

Арбитр Федотов: конечно, сербу Станковичу непонятно, почему не свистят очевидные фолы
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов объяснил, чем ему нравится нынешнее руководство судей.

«Есть матчи, где надо смотреть всё полностью, а не выдёргивать фолы. Этим мне руководство судей и нравится – они анализируют игру полностью и выделяют главную проблему – и это даже не пропуск карточек, а пропуск очевидных фолов. Понятно, почему тренеры психуют – конечно, сербу Станковичу будет непонятно, почему не свистят очевидные фолы», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Деян Станкович занял должность главного тренера «Спартака» минувшим летом.

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