Заза Джанашия: Кордоба забил самый красивый гол в этом сезоне РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1). Кордоба перебросил голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева с дальней дистанции.

«Мне кажется, что Кордоба на данный момент забил самый красивый гол в этом сезоне РПЛ. Но в этом сезоне может ещё многое произойти. У Кордобы уникальное мышление. Как только получил пас, ударил сразу в касание. Это дорогого стоит.

В этом моменте можно предъявить Ломаеву, но вратарь оценивал по-другому, ведь это был неожиданный удар. Даже защитники не поняли, что он пробил по воротам, потому что у него было много других вариантов: идти в обыгрыш или остановить мяч. Однако он сыграл нестандартно», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.