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Заза Джанашия: Кордоба забил самый красивый гол в этом сезоне РПЛ

Заза Джанашия: Кордоба забил самый красивый гол в этом сезоне РПЛ
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Бывший футболист «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1). Кордоба перебросил голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева с дальней дистанции.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

«Мне кажется, что Кордоба на данный момент забил самый красивый гол в этом сезоне РПЛ. Но в этом сезоне может ещё многое произойти. У Кордобы уникальное мышление. Как только получил пас, ударил сразу в касание. Это дорогого стоит.

В этом моменте можно предъявить Ломаеву, но вратарь оценивал по-другому, ведь это был неожиданный удар. Даже защитники не поняли, что он пробил по воротам, потому что у него было много других вариантов: идти в обыгрыш или остановить мяч. Однако он сыграл нестандартно», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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