Гвардиола отреагировал на решение «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал решение мадридского «Реала» не посещать церемонию вручения «Золотого мяча», на которой полузащитник «горожан» Родри был признан лучшим игроком минувшего сезона.

«Мне нечего сказать. Если они не хотят ехать, они не едут. Если они не хотят поздравлять, то пусть не поздравляют. Ни я, ни «Манчестер Сити» здесь не для того, чтобы судить действия других клубов.

Холанд сделал требл и забил более 50 голов в прошлом году, и я сказал ему поехать на церемонию награждения. Если вы входите в число двух, трёх или четырёх лучших [игроков], то это исключительное событие. Это означает, что вы провели невероятный сезон и должны быть довольны. Холанд должен был выиграть «Золотой мяч» в прошлом году», — приводит слова Гвардиолы AS.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: