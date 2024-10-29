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Легенда «Реала» Гути заявил, что не видит смысла в «Золотом мяче»

Легенда «Реала» Гути заявил, что не видит смысла в «Золотом мяче»
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Легенда мадридского «Реала» Гути высказался по поводу прошедшей церемонии вручения «Золотого мяча». Она состоялась в понедельник, 28 октября, в Париже (Франция). Главная индивидуальная награда была вручена полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Выбор в пользу Родри разделил общественность: одни считают победу испанца заслуженной, другие ожидали, что приз получит нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор.

«Для меня этот «Золотой мяч» не имеет никакого престижа. Я этому не верю. Скажите мне, каковы критерии, когда дело доходит до голосования», — приводит слова Гути La Sexta со ссылкой на эфир ток-шоу El Chiringuito.

Родри стал первым игроком из клуба английской Премьер-лиги, получившим эту награду, после Криштиану Роналду в 2008 году.

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