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Рашид Рахимов назвал лучшего, по его мнению, тренера в 13-м туре РПЛ

Рашид Рахимов назвал лучшего, по его мнению, тренера в 13-м туре РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов считает, что его коллега из «Локомотива» Михаил Галактионов — лучший тренер 13-го тура РПЛ. «Локомотив» в 13-м туре сыграл вничью с «Зенитом» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Мостовой – 51'     1:1 Батраков – 68'    

«Я бы выбрал Михаила Галактионова, потому что он очень хорошо подготовил «Локомотив» к игре. Я понимал, что «Локомотив» будет навязывать борьбу «Зениту», и они смогли заглушить их игру», – сказал Рахимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» заработал 28 очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 33 очка за 13 игр.

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