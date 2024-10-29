Колыванов: «Зенит» и «Локомотив» показали футбол европейского уровня

Футбольный тренер Игорь Колыванов высказался о ничейном результате в матче 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1).

«Футболисты «Локомотива» – молодцы. Обе команды показали футбол европейского уровня на хороших скоростях практически всю встречу. Это была достойная игра лидеров нашего чемпионата, на что должна равняться молодёжь. Оба клуба вышли с сумасшедшей заряженностью на футбольное поле и не заслуживали поражения. Ничья — справедливый результат.

Батраков в этом сезоне проявляет особый интерес к своей персоне. Он тащит «Локомотив», забивая и отдавая. Вот такая звёздочка. Побольше бы таких игроков в российском чемпионате», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.