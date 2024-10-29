Винисиус сделал публикацию на следующий день после церемонии вручения «Золотого мяча»

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор, который стал вторым в голосовании на «Золотой мяч», на своей странице в социальной сети опубликовал командную фотографию мадридцев.

«Вместе», – подписал фотографию Винисиус.

Фото: Скрин из соцсети

После вчерашней церемонии вручения «Золотого мяча» многие футболисты мадридцев поддержали Винисиуса.

Напомним, награду выиграл полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Отметим, что полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем стал третьим в голосовании на «Золотой мяч». В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).