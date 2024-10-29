Гвардиола: если Роналду — монстр, то Месси — отец монстра

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил проблематичность получения награды «Золотой мяч» в период противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Был момент, когда «Золотой мяч» могли получить три игрока из «Ла Масии». Но ни Хави, ни Иньеста не смогли навязать борьбу Месси. Это сделал только Криштиану [Роналду], являющийся монстром. Однако Месси — отец монстра. У них была потрясающая карьера, и они находятся на другом уровне, но, вероятно, Хави и Иньеста тоже заслужили эту награду», — приводит слова Гвардиолы AS.

Вчера, 28 октября, состоялась очередная церемония вручения награды «Золотой мяч», в числе претендентов на которую впервые с 2003 года не было ни Месси, ни Роналду.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: