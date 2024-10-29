Видео: Родри в ресторане бурно отмечает завоевание «Золотого мяча»

Хавбек сборной Испании по футболу и английского «Манчестер Сити» Родри, который стал обладателем «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/2024, отпраздновал свою победу в ресторане в Париже.

На видео, появившемся в Сети, Родри в компании своего окружения танцует и поет песни.

Родри стал первым футболистом из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года, который получил награду «Золотой мяч». Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор занял второе место в соответствующем голосовании. Хавбек «сливочных» и национальной команды Англии Джуд Беллингем стал третьим. В топ-5 вошли защитник Даниэль Карвахаль («Реал») и нападающий Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).