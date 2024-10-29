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«Спортинг» объявил об уходе Аморима в «Манчестер Юнайтед»

«Спортинг» объявил об уходе Аморима в «Манчестер Юнайтед»
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«Спортинг» сообщил, что португальский специалист Рубен Аморим покинет должность главного тренера команды.

Также «Спортинг» объявил, что 39-летний тренер станет новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». При этом подчёркивается, что португальский клуб проинформировал «красных дьяволов», что досрочное расторжение контракта тренера с клубом оценивается в € 10 млн. «Манчестер Юнайтед» выразил готовность выплатить «Спортингу» обозначенную сумму.

Ранее в СМИ появлялась информация, что английский клуб предложил Амориму контракт, рассчитанный на два года с возможностью продления ещё на сезон.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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