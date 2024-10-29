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Лисакович: «Рубин» эпохи Рахимова — это потерянные годы? Да

Лисакович: «Рубин» эпохи Рахимова — это потерянные годы? Да
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Бывший нападающий «Рубина» Виталий Лисакович рассказал о работе под руководством Рашида Рахимова.

– Всё замечательно, но я просто не могу ничего рассказать. Может быть, после карьеры раскрою тайну, что в тот момент между мной и тренером происходило, но сейчас ничего комментировать не буду. Для меня это просто жизненный опыт. Сам себе пожелаю больше таких людей на дороге не встречать.

– «Рубин» эпохи Рахимова – это для вас потерянные годы?
– Да, – приводит слова Лисаковича Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что сложности в отношениях между футболистом Виталием Лисаковичем и тренером Рашидом Рахимовым начались в апреле 2023 года, когда специалист возглавил «Рубин».

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