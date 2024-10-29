Шамар Николсон: «Спартак» может попасть в топ-3 РПЛ

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон надеется, что клуб сможет закончить сезон РПЛ в тройке.

«Я бы не сказал, что вопрос попасть в топ-три по итогам сезона для «Спартака» тяжёлый. Сезон длинный. Надо просто продолжать верить и работать. Это возможно, как я уже сказал. У нас есть время, чтобы это сделать», — сказал Николсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в чемпионате России, набрав 22 очка после 13 матчей. Подопечные Деяна Станковича в 13 встречах одержали шесть побед, четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения. На первом месте идёт «Краснодар», у которого 33 очка после 13 матчей.