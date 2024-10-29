Смородская: «Локомотив» может бороться за чемпионство, если не сбавит обороты

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на ничью в матче 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:1).

«К сожалению, игру «Зенит» — «Локомотив» не видела — смотрела только лучшие моменты и голы. Но для «Локомотива» это нормальный результат. Обе команды хотели победить, но ни у одной не получилось. «Локомотив» может бороться за чемпионство, если не сбавит обороты», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 28 очков. На первом месте располагается «Краснодар», который набрал 33 очка.