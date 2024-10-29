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И. Федотов заявил, что два игрока «Спартака» неверно избежали карточек в матче с «Пари НН»

И. Федотов заявил, что два игрока «Спартака» неверно избежали карточек в матче с «Пари НН»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мнением о судействе в матче 13-го тура чемпионата России «Пари НН» — «Спартак» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 68'     0:2 Николсон – 90+3'    
Удаления: Карапузов – 90+5' / нет

«На четвёртой минуте нужно было наказывать карточкой Маркиньоса из «Спартака» – он рукой развернул соперника. Но пропустил, окей. Идём дальше: 24-я минута – надо было показывать карточку Рябчуку за задержку соперника руками. Тоже не дал карточку, хотя впереди у игрока хозяев была открытая зона.

Дальше – ключевой момент матча – пенальти на 28-й минуте. В этой ситуации, как я думаю, был ещё один ответственный за эпизод – помощник Москалёва. Но даже если департамент скажет, что на назначении пенальти настоял ассистент, я оценку за это Москалёву всё равно снижу. Во-первых, сам Москалёв должен был сместиться в штрафную и эпизод увидеть. Во-вторых, если арбитр ФИФА не может объяснить своим ассистентам, что такое нарушение и как оно трактуется, то это плохой арбитр. Ответственность всё равно остаётся за главным арбитром. Так что и ошибка с пенальти – это ошибка Москалёва, которую исправил VAR. Что касается удаление футболиста «Пари НН», то тут всё верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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