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Антуан Гризманн отреагировал на вручение Родри «Золотого мяча»

Антуан Гризманн отреагировал на вручение Родри «Золотого мяча»
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Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поздравил игрока «Манчестер Сити» испанца Родри с победой в голосовании за «Золотой мяч» — 2024.

Гризманн выложил на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) пост, в котором оставил имя Родри и два эмодзи в виде сердца. Сам француз не попал в итоговый список претендентов, состоящий из 30 человек. В прошлом году француз занял в голосовании 19-е место.

Родри стал первым обладателем «Золотого мяча» из клуба английской Премьер-лиги с 2008 года. Тогда главную индивидуальную награду в футболе завоевал выступавший за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

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