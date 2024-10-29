Игрок «Спартака» Литвинов: выигрываем — нас превозносят, проигрываем — пишут плохие вещи

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на критику в адрес клуба.

— Когда у «Спартака» пошла полоса неудач, все стали говорить, что клуб становится середняком.

— Много чего слышал, если честно. Даже не обращаю на это внимания. Всё как обычно: выигрываем — нас превозносят, лучшие из лучших. Когда проигрываем, все начинают писать плохие вещи. Если на это всё реагировать и отвлекаться, то смысл выходить на футбольное поле», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Пари НН».

Напомним, в матче 13-го тура чемпионата России по футболу красно-белые сыграли с «Пари НН». Московская команда одержала победу со счётом 2:0.