«Я его понимаю». И. Федотов — о решении Карасёва не удалять Батракова в игре с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу главного судьи матча 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив» (1:1) Сергея Карасёва.

«Что касается эпизода с фолом Батракова – по общему плану, по скорости, по прыжку – это всегда вторая жёлтая. Но исходя из всех моментов, где Карасёв до этого не показывал карточки, я его понимаю. Нельзя выдёргивать только этот эпизод, иначе придётся выдёргивать всё – а там таких моментов на несколько удалений у обеих команд. Что касается жёлтой Мантуана за фол на Батракове, то он играл в мяч и сбоку, поэтому тут только жёлтая.

Это матч повышенной сложности, базовая оценка тут 8,5. И никакие 10 карточек Карасёву я приписывать в ошибки не буду. Это отдельный матч, где такой подход себя оправдал. Да, тут нет правых и нет виноватых, так просто бывает. Эту игру спасти можно было только так, и у Карасёва получилось – ещё и счёт идеальный: 1:1. 0,1 балла снижена только за непоказ жёлтой карточки Барриосу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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