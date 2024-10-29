Дюков объяснил задержку возвращения юношеской сборной на международные турниры

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о работе над возвращением юношеских сборных России на международную арену.

«Год назад было принято решение о возвращении наших юношеских сборных U17 на международные турниры. К сожалению, техническая возможность реализовать это решение не была найдена УЕФА. Но работа по возвращению наших юношеских сборных на международную арену продолжается. Состоялась достаточно полезная встреча в сентябре с УЕФА. Ожидаем, что будут приняты решения, которые позволят ускорить возвращение наших юношеских сборных в официальные турниры.

О каких технических возможностях речь? Согласие других сборных на проведение матчей с Россией. Когда было принято решение о возвращении юношеской сборной, то весь исполком УЕФА проголосовал «за», кроме двух воздержавшихся стран. Также нужно было решить, как включить нашу сборную в уже сформированные на тот момент отборочные турниры. Здесь решения только членов исполкома было недостаточно. Тут влияют и национальные ассоциации. Некоторые из них находятся под достаточно сильным политическим давлением», — приводит слова Дюкова Sport24.