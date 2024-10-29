«Балтика» — «Урал»: стартовые составы команд на матч Кубка России

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Сегодня, 29 октября, состоится матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Игра пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Целовальников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Любаков, Калачёв, Маляров, Стефанович, Алекс, Терентьев, Андраде, Саусь, Зазвонкин, Титков, Аванесян.

«Урал»: Кузнецов, Филипенко, Мосин, Маргасов, Малькевич, Мамин, Юсупов, Морозов, Чудин, Сунгатулин, Бикфалви.

На стадии 1/16 финала соревнования калининградский клуб разгромил московское «Торпедо» со счётом 4:0. На аналогичной стадии Кубка России «Урал» победил саратовский «Сокол» со счётом 3:1.

В минувшем сезоне «Балтика» дошла до Суперфинала Кубка России, где уступила «Зениту» со счётом 1:2.

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