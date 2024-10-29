Жоаозиньо: в Бразилии очень много возмущений — к Винисиусу отнеслись несправедливо

Бывший полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился мнением об итогах церемонии вручения награды «Золотой мяч» — 2024.

— Родри здорово играл на чемпионате Европы, но и Вини показал себя отлично. Он заслужил «Золотой мяч», и я считаю, что по отношению к нему поступили несправедливо.

— Винисиус написал в соцсетях, что может выиграть ещё 10 «Золотых мячей».

— Может быть, но это будет очень сложно (улыбается).

— Есть ли возмущения в Бразилии из-за того, что награда ушла Родри, а не ему?

— Да, и их очень много, — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»: