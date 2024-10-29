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Лисакович – о переходе в «Балтику»: это не глоток воздуха, а что-то большее

Лисакович – о переходе в «Балтику»: это не глоток воздуха, а что-то большее
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Нападающий «Балтики» Виталий Лисакович рассказал о своих впечатлениях после перехода в калининградский клуб.

– Переход в «Балтику», пусть сначала и на правах аренды, – глоток свежего воздуха?
– Ты что? Это не глоток, а что-то большее! (улыбается) Когда я пришел в «Балтику», то почувствовал к себе человеческое отношение. Не футбольные аспекты, а личные моменты. В Калининграде всё было великолепно: хороший подбор исполнителей, персонал, тренерский штаб. Мне было просто и легко работать с Игнашевичем.

Калининград чуть отцеплен от России. Есть ощущение, что сам город – это одна большая семья. Приходишь на стадион, а там тебя всегда поддержат 10-15 тысяч болельщиков. А какая у нас атмосфера на стадионе? Супер! Сейчас я снова пришёл в клуб, хочу помочь «Балтике» вернуться в элиту, так как команда заслуживает того, чтобы быть в РПЛ. Здесь есть для этого всё, – приводит слова Лисаковича Metaratings.

12 сентября 2024 года «Рубин» объявил о переходе нападающего Виталия Лисаковича в «Балтику». 26-летний белорус подписал контракт до лета 2025 года.

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