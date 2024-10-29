Восстановление Люка Шоу пошло не по плану

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил, что восстановление 29-летнего левого защитника клуба Люка Шоу идёт не по плану. Англичанин получил травму за несколько дней до начала сезона английской Премьер-лиги и до сих пор не появлялся на поле.

«Процесс идёт не так, как мы ожидали, это правда. Поэтому мы хотим быть очень осторожными. Мы знаем его прошлое. Мы должны сделать это правильно, потому что хотим, чтобы он был доступен, поскольку он окажет большое влияние на наши выступления и на наш уровень», — приводит слова бывшего главного тренера английского клуба Sky Sports.

Напомним, защитник получил травму икроножной мышцы во время предсезонной подготовки, по прогнозам Шоу должен был приступить к тренировкам в сентябре.