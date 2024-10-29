Аморим может руководить «МЮ» уже во время воскресного матча с «Челси» — Джейкобс

Португальский тренер Рубен Аморим может руководить «Манчестер Юнайтед» во время матча 10-го тура чемпионата Англии с «Челси», который состоится в грядущее воскресенье, 3 ноября. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» согласился выплатить «Спортингу» € 10 млн в качестве суммы компенсации за досрочное расторжение контракта Аморима с португальским клубом.

После девяти туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 11 очков и располагаются на 14-й строчке. После аналогичного количества матчей «Челси» заработал 17 очков и занимает пятое место.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: