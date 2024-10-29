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Лисакович: Слуцкий спокойно вывел бы «Рубин» обратно в РПЛ после вылета

Лисакович: Слуцкий спокойно вывел бы «Рубин» обратно в РПЛ после вылета
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Нападающий «Балтики» Виталий Лисакович считает, что бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий смог бы вывести казанскую команду в РПЛ после вылета в Мелбет Первую лигу в сезоне-2021/2022. Слуцкий оставил свой пост по окончании того сезона.

«Слуцкий – специалист, который спокойно вывел бы команду сразу обратно. Он сам сразу сказал, что останется с нами. Поэтому никто ничего даже не говорил, данная тема у нас никак не муссировалась», — приводит слова Лисаковича Metaratings.

12 сентября 2024 года «Рубин» объявил о переходе нападающего Виталия Лисаковича в «Балтику». 26-летний белорус подписал контракт до лета 2025 года. Лисакович в текущем сезоне сыграл семь матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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