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«Тюмень» разгромила «Амкар» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России

«Тюмень» разгромила «Амкар» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Тюмень» и пермский «Амкар». Игра прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу тюменцев.

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
29 октября 2024, вторник. 17:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
3 : 0
Амкар-Пермь
Пермь
1:0 Косарев – 2'     2:0 Придюк – 48'     3:0 Марьянов – 67'    

В составе тюменцев забитыми мячами отметились Кирилл Косарев и Андрей Марьянов. У пермяков в свои ворота забил Андрей Придюк.

Напомним, на предыдущей стадии Кубка России по футболу «Тюмень» прошла «Аланию». «Амкар», в свою очередь, оказался сильнее «Амкала».

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