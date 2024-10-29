«Тюмень» разгромила «Амкар» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Тюмень» и пермский «Амкар». Игра прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу тюменцев.

В составе тюменцев забитыми мячами отметились Кирилл Косарев и Андрей Марьянов. У пермяков в свои ворота забил Андрей Придюк.

Напомним, на предыдущей стадии Кубка России по футболу «Тюмень» прошла «Аланию». «Амкар», в свою очередь, оказался сильнее «Амкала».