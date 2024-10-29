«Тюмень» разгромила «Амкар» в матче 1/8 финала Пути регионов Кубка России
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Сегодня, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Тюмень» и пермский «Амкар». Игра прошла на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра встречи выступил Константин Аверьянов. Стартовый свисток судьи прозвучал в 17:30 мск. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу тюменцев.
Fonbet Кубок России . 1/8 финала
29 октября 2024, вторник. 17:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
3 : 0
Амкар-Пермь
Пермь
1:0 Косарев – 2' 2:0 Придюк – 48' 3:0 Марьянов – 67'
В составе тюменцев забитыми мячами отметились Кирилл Косарев и Андрей Марьянов. У пермяков в свои ворота забил Андрей Придюк.
Напомним, на предыдущей стадии Кубка России по футболу «Тюмень» прошла «Аланию». «Амкар», в свою очередь, оказался сильнее «Амкала».
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