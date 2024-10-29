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Родри рассказал о следующей значимой цели в своей карьере после выигрыша «Золотого мяча»

Родри рассказал о следующей значимой цели в своей карьере после выигрыша «Золотого мяча»
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Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос о следующей значимой цели в своей карьере после того, как вчера, 28 октября, ему была вручена награда лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч».

«Что насчёт чемпионата мира 2026 года? Конечно, это следующая цель, хотя сначала мы разберёмся с Лигой наций, а потом посмотрим», — приводит слова Родри Football Espana.

В минувшем сезоне полузащитник выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Англии, а также Евро-2024. В сезоне-2023/2024 Родри принял участие в 50 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами.

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