Чепчугов прокомментировал изящный гол Кордобы в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1). Кордоба перебросил голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева с дальней дистанции.

«Мог ли Ломаев отбить этот мяч? В лучшие свои годы Златан Ибрагимович демонстрировал нам подобные трюки — он делал это совершенно с божьей помощью. Кордоба забил же с похожей точки. Джон — великая находка «Краснодара», он хорошо играет за этот клуб. Голкипер должен творить в воротах, это особая позиция в футболе, но порой бывают случаи, когда отбить мяч не в наших силах», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

«Краснодар» после 13 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда одержала 10 побед и три раза сыграла вничью. Победа в матче с «Крыльями Советов» стала 10-й подряд в чемпионате России.