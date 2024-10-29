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Чепчугов прокомментировал изящный гол Кордобы в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»

Чепчугов прокомментировал изящный гол Кордобы в матче «Краснодар» — «Крылья Советов»
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал гол нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1). Кордоба перебросил голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева с дальней дистанции.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2024, понедельник. 18:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 42'     0:2 Диего – 49'     1:2 Гальдамес – 89'    

«Мог ли Ломаев отбить этот мяч? В лучшие свои годы Златан Ибрагимович демонстрировал нам подобные трюки — он делал это совершенно с божьей помощью. Кордоба забил же с похожей точки. Джон — великая находка «Краснодара», он хорошо играет за этот клуб. Голкипер должен творить в воротах, это особая позиция в футболе, но порой бывают случаи, когда отбить мяч не в наших силах», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».

«Краснодар» после 13 туров занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда одержала 10 побед и три раза сыграла вничью. Победа в матче с «Крыльями Советов» стала 10-й подряд в чемпионате России.

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