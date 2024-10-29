Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Более чем заслуженно». Иньеста — о вручении Родри награды «Золотой мяч» — 2024

«Более чем заслуженно». Иньеста — о вручении Родри награды «Золотой мяч» — 2024
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста поздравил действующего хавбека «Фурия Роха» и «Манчестер Сити» Родри с победой на церемонии вручения награды «Золотой мяч» — 2024.

«Более чем заслуженно. Мои поздравления, Родри», — написал Иньеста в своём аккаунте в социальной сети.

Родри стал первым испанским футболистом, получившим «Золотой мяч», за 64 года.

В минувшем сезоне полузащитник выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Англии, а также Евро-2024. В сезоне-2023/2024 Родри принял участие в 50 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами.

Материалы по теме
Родри рассказал о следующей значимой цели в своей карьере после выигрыша «Золотого мяча»

Родри в ресторане отмечает выигрыш «Золотого мяча»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android