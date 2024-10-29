«Более чем заслуженно». Иньеста — о вручении Родри награды «Золотой мяч» — 2024

Бывший полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Андрес Иньеста поздравил действующего хавбека «Фурия Роха» и «Манчестер Сити» Родри с победой на церемонии вручения награды «Золотой мяч» — 2024.

«Более чем заслуженно. Мои поздравления, Родри», — написал Иньеста в своём аккаунте в социальной сети.

Родри стал первым испанским футболистом, получившим «Золотой мяч», за 64 года.

В минувшем сезоне полузащитник выиграл Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат Англии, а также Евро-2024. В сезоне-2023/2024 Родри принял участие в 50 матчах на клубном уровне во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и 14 результативными передачами.

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