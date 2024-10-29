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Игрок «Факела» Квеквескири поделился впечатлением от стадиона в Воронеже

Игрок «Факела» Квеквескири поделился впечатлением от стадиона в Воронеже
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Полузащитник «Факел» Ираклий Квеквескири поделился мнением о стадионе «Факел» в Воронеже. Команда играет на данной арене во время реконструкции «Центрального стадиона профсоюзов».

«Всё отлично. Сам стадион в целом, раздевалки, поле. Да, оно искусственное, но у «Оренбурга» тоже искусственное — на них можно играть в хороший футбол. Кроме того, раньше на поле в Воронеже жаловались, а сейчас этот фактор ушёл», — приводит слова Квеквескири «РБ Спорт»

«Факел» после 13-го тура занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками. Турнирную таблицу чемпионата России по футболу возглавляет «Краснодар», который набрал 33 очка за 13 игр.

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