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Тетрадзе: нынешний «Краснодар» напоминает московский «Спартак» начала 1990-х годов

Тетрадзе: нынешний «Краснодар» напоминает московский «Спартак» начала 1990-х годов
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Бывший футболист Омари Тетрадзе сравнил «Краснодар» образца нынешнего сезона со «Спартаком» начала 1990-х годов.

«Весь чемпионат России ещё впереди, у нас будет второй круг. Поэтому рано говорить о чемпионстве «Краснодара» или «Зенита», ведь по ходу чемпионата многое может измениться. Очень важно закончить первый круг и подготовиться ко второй части сезона.

Но на данный момент «Краснодар» выглядит предпочтительнее и интереснее «Зенита». У команды серия побед, которая даёт дополнительную уверенность футболистам, а также их раскрепощает. Игроки уже на матч выходят в качестве победителей. Нынешний «Краснодар» напоминает московский «Спартак» начала 1990-х годов. Красно-белые ещё до игры знали, что победят. В таком же состоянии находится и «Краснодар», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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