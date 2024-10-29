Червиченко: Мусаев хорошо разбирается в футболе, но он не сможет зайти с кнутом к тиграм

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о «Краснодаре».

«Краснодар» выглядит поинтереснее «Зенита». Но у меня нет веры в диктаторские способности Мусаева. У «Краснодара» следующий сложный матч только 8 декабря с «Локомотивом». В такой ситуации команде нельзя давать расслабляться. Если отрыв увеличится, то команде нельзя дать улететь в космос. Мусаев хорошо разбирается в футболе, но он не сможет зайти с кнутом в клетку с тиграми», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на данный момент на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 располагается «Краснодар», который набрал 33 очка. «Зенит» пребывает на втором месте. Команда Сергея Семака набрала 30 очков за 13 матчей. «Локомотив» находится на третьей строчке, заработав 28 очков.