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Веденеев: было видно, что у «Зенита» класс выше, чем у «Локомотива»

Веденеев: было видно, что у «Зенита» класс выше, чем у «Локомотива»
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о результате центрального матча 13-го тура между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1).

«Локомотив» играл так, как и надо играть против фаворита. Была полная самоотдача, дисциплина в обороне. Контратаки и возможность использовать стандартные положение у команд. Было видно, что у «Зенита» класс выше. В нападении было преимущество, и территориально играл «Зенит» дома. Но один раз упустили Батракова, и счёт сравнял «Локомотив», — приводит слова Веденеев Vprognoze.ru.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» располагается на второй строчке, в активе команды 30 очков. «Локомотив» идёт на третьем месте в национальном первенстве, набрав на два очка меньше.

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